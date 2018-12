El Cadí es juga la primera oportunitat de ser a la Copa

El Cadí la Seu té aquest vespre (20.30 h) la primera oportunitat d'aconseguir la setena victòria de la temporada i, d'aquesta manera, assegurar-se la presència a la Copa de la Reina que es disputarà a Vitòria al principi de març. L'equip urgellenc juga a Càceres davant un adversari que també busca un premi similar i que és format per un grup de jugadores de molts quirats i experiència a la categoria. Això sí, amb una rotació inferior a aquella de què pot disposar Bernat Canut.

El tècnic de la Seu disposa de tota la plantilla. Això sí, l'ala americana Mehryn Kraker continua arrossegant molèsties al genoll esquerre producte d'una topada que va tenir contra Tania Pérez el dia del Mann-Filter Saragossa. Canut, però, ha reconegut que Kraker cada dia està millor. De fet, no ha deixat de ser una bona pila de minuts damunt el parquet tant contra el Sant Adrià com en l'important triomf davant el València. Això sí, va tenir un protagonisme menor.

El Cadí, sortosament fins ara, ha pogut disposar d'un bon nombre de peces que en un moment o altre han assumit protagonisme, que han aportat punts o han tingut un bon comportament defensiu. En resum, una plantilla força llarga, almenys en relació amb un Càceres que es basa en la línia exterior que la temporada passada tenia l'Stadium Casablanca (Gaby Ocete, Pao Ferrari i Shacobia Barbee), més una jove però prometedora i brillant Paula Ginzo a l'interior, sense oblidar les també pivots Akele Maize i Míriam Forasté.

«Serà molt important posar un ritme alt de partit. No només amb les transicions sinó també amb la circulació de pilota per moure molt les seves peces que tots sabem que acumulen molts minuts a pista», exposa Canut, que admet que «serà un partit molt complicat pel viatge –un dels desplaçaments més llargs que afronta l'equip de la Seu– i per les jugadores que tindrem davant. Però viatgem amb tota l'ambició i la intenció d'aconseguir la setena» victòria del curs. En principi, amb set triomfs n'hi haurà prou per poder ser entre els vuit primers equips de la classificació en acabar la primera volta, a la qual li resten quatre partits.