El Casserres estrena himne en una jornada solidària dedicada a la Marató

Casserres celebra aquest dissabte dia 15 una jornada solidària i esportiva molt especial. Les entitats esportives del municipi i la «Penya que s'arrenca - Hooligans grada del racó» han organitzat diverses activitats per col·laborar amb la Marató de TV3, enguany dedicada a la lluita contra el càncer. Per arrodonir la tarda, s'estrenarà el nou himne oficial que acompanyarà els conjunts blanc-i-blaus en els seus partits.



El Casserres CF i el FS Casserres jugaran els seus respectius partits a casa i al descans de cada un d'ells es realitzaran diferents activitats per recollir diners per en benefici de la Marató. El primer partit serà el Casserres CF - Navas CE "B", de quarta catalana, al camp de futbol Municipal, a 2/4 de 5 de la tarda. Paral·lelament al pavelló de la localitat s'hi jugarà el xoc de primera divisió femenina entre Molles Malé FS Casserres - Molins 99 CFS.



Un cop finalitzin els dos partits, arribarà el plat fort al pavelló: la presentació del nou himne del Casserres i la celebració del partit entre PC IMagine FS Casserres - FS Bosco Rocafort, de Divisió d'Honor masculina, a les 7 de la tarda.



El nou himne és un dels projectes que ha estat preparant durant els últims mesos la «Penya que s'arrenca - Hooligans grada del racó», un grup d'animació sorollós i divertit que mai deixa de cridar pels seus colors.



Per aquesta presentació, al pavelló de Casserres hi haurà la Coral Sant Bartomeu, que ha estat assejant l'himne juntament amb diferents integrants de l'afició casserrenca. Així doncs, l'himne sonarà en directe just abans de l'inici del partit del primer equip de Futbol Sala i tancarà una jornada rodona a la localitat berguedana.





