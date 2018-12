L'Igualada Rigat espera continuar sumant, avui a la pista del Vendrell

A partir de les 20.55 hores, i en directe per Esport3, el conjunt de l'Igualada Rigat visita la pista del CE Vendrell en una nova jornada de l'OK Lliga. Els igualadins volen tornar amb els tres punts.

L'Igualada Rigat és sisè, amb 21 punts i un balanç de set victòries i cinc derrotes. Els de l'Anoia es presentaran al pavelló d'esports del Vendrell després d'imposar-se al Voltregà per 3-1 en la darrera jornada a l'OK Lliga. Els de Ferran López ara travessen el tram més dur del calendari, amb derrotes contra el Barça, el Liceo i el Reus Deportiu, però busquen, un any més, la classificació per a les competicions europees.

Al cos tècnic de l'Igualada hi ha la incorporació de Joan Pont fins a final de temporada en el càrrec de preparador físic. Pont ha estat vinculat a l'IHC en vàries etapes, l'última amb Cesc Monclús com a entrenador, exercint d'ajudant.

Pel que fa al Vendrell, ha viscut un inici de lliga complicat, ocupa el 14è lloc, en la zona de descens, amb un balanç d'una victòria, quatre empats i set derrotes. En el seu darrer partit van caure contra un rival directe com l'Alcoi (3-2), malgrat que l'única victòria que han aconseguit va arribar al seu últim partit a casa, disputat amb el Girona. La seva necessitat de punts és evident.