El Sevilla i el Vila-real posen els peus als setzens de final

El Sevilla i el Vila-real van confirmar ahir la seva presència als setzens de final de la Lliga Europa, amb la qual cosa acompanyaran el Betis, que ja hi estava classificat des de la jornada anterior, i el València, que hi cau com a tercer classificat del seu grup de la Lliga de Campions.

El Sevilla no va voler sorpreses amb el Krasnodar des del primer moment i el va superar per 3-0. Ben Yedder va marcar dos gols en els deu primers minuts del partit i Banega va anotar el tercer a l'inici de la represa en transformar un penal. El Krasnodar va passar com a segon.

Pel que fa al Vila-real, va derrotar l'Spartak de Moscou (2-0) amb un gol a cada part. El primer el va fer Samu Chukwueze i el segon va ser aconseguit per Toko Ekambi. Els groguets perden Jaume Costa per als setzens, ja que va ser expulsat per una entrada brutal. Del seu grup, també passa ronda el Rapid de Viena.



El Milan, eliminat

L'altre equip espanyol, el Betis, va empatar al camp del Dudelange (0-0). La gran sorpresa del grup va ser l'eliminació del Milan davant de l'Olympiacos (3-1).