El Bàsquet Manresa espera tenir un cinc la setmana vinent

? Qüestionat ahir en la roda de premsa de l'avantmatx amb el Tecnyconta sobre el possible pivot de reforç que s'ha d'incorporar la setmana vinent, l'entrenador Joan Peñarroya va explicar que «fa dies que estem mirant el mercat, no hem parat pas. I ara encara més amb la lesió de Sakho, que és un problema greu i que ens ha obligat a fer canvis en els plans que teníem. Dins del que són les possibilitats del nostre club no hi ha gaire on triar. Els jugadors que ens agraden més són inabastables per al pressupost que tenim; i les dates en què som ara tampoc no ens ajuden». Sigui qui sigui el jugador escollit, la voluntat del club seria que al començament de la setmana ja pogués treballar amb l'equip al Nou Congost