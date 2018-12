Brillant triomf del Cadí que suposa el bitllet per a la Copa

El Cadí serà a Vitòria. I de manera brillant. A la primera ocasió que va tenir, l'equip de la Seu no ho va desaprofitar. I va aconseguir el bitllet per a la Copa de la Reina amb un sòlid triomf a Càceres, on va ofegar, literalment, un rival que gairebé sempre va anar darrere en el marcador. Especialment després d'un parcial de 0 a 13 en els darrers minuts del segon quart. El Cadí va ser molt més equip. Molt més coral. I va saber gestionar molt millor no només el ritme de l'enfrontament, també aquells moments en què les locals va semblar que podien tornar a enfilar-se a les barbes urgellenques.

L'enfrontament es va iniciar com el tècnic de la Seu, Bernat Canut, volia. Amb ritme alt. Altíssim, de fet. El que va passar és que l'encert també va ser descomunal. I l'intercanvi de bàsquets va fer que ningú no agafés la iniciativa. Que la igualtat fos màxima. La igualtat en el lluminós. Perquè ben aviat es va començar a veure que l'esforç físic passaria factura a les extremenyes, amb un fons d'armari molt inferior al del Cadí. La segona unitat urgellenca va aguantar molt bé. I amb el retorn a pista a mitjan segon quart de Georgina Bahí i Merritt Hempe, les urgellenques es van disparar.

De fet, sota els cèrcols no hi va haver color. I encara bo, per al Càceres, que la jugadora Shacobia Barbee va fer (gairebé) de tot. Però amb quinze punts de marge al descans, les jugadores que entrena Bernat Canut, ben comandades per exemple per Andrea Vilaró, van saber gestionar qualsevol empenta local. Que hi va ser sols iniciar-se el segon temps, però que no va tenir ni continuïtat ni, sobretot, força. I el Cadí, aprofitant molt bé tots els recursos, va lligar el triomf i també el bitllet cap a Vitòria.