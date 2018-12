El Gran Canària mostra el seu gran moment i derrota el Buducnost

L'Herbalife Gran Canària va sumar la quarta victòria seguida a l'Eurolliga, segona sota el comandament del seu nou entrenador, Víctor García, en derrotar per 95-85 el Buducnost, en un partit en què els insulars van dominar en tot moment i van arribar a tenir un avantatge de 25 punts (82-57). Amb aquest resultat, el conjunt canari es fica de ple en la lluita per les posicions de play-off, de les quals surt el Barça Lassa, que ara és novè després de la seva clara derrota a la pista del Reial Madrid.

En el duel d'ahir, Marcus Eriksson va arribar a anotar 15 punts, dels quals 12 van arribar a la primera part amb quatre triples. Els montenegrins, inèdits a domicili en la competició, es van enfonsar i quatre jugadors més, Balvin (13), Radicevic i Rabaseda (12) i Tillie (10), van fer dobles dígits en anotació. Al final, el conjunt local es va relaxar i la diferència va quedar en deu punts.



Derrota del Zalgiris

Dels altres dos partits disputats ahir, el Zalgiris va caure a la pista del Bayern de Munic per 88-84, amb 27 punts del nord-americà Derrick Williams per als alemanys i 21 de Brandon Davies per als lituans. En l'altre partit, triomf clar del Panathinaikos de Xavi Pascual (75-67) sobre un Darussafaka que només té un triomf. Mitoglou, amb 2o punts, va ser el màxim anotador del partit.