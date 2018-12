Jessica Vall, fora de la final dels 100 braça als mundials

La nedadora barcelonina Jessica Vall no va poder entrar a la final dels 100 metres braça dels mundials de piscina curta que es disputen a Hangzhou per 18 centèsimes. La nedadora del CN Sant Andreu va fer el desè millor temps de les dues semifinals, un registre d'1.05.27, la seva tercera millor marca en aquesta distància. Li van sobrar 18 centèsimes per atrapar la vuitena i última finalista, la japonesa Kanako Watanabe, en una prova en què es va quedar fora tota una campiona olímpica com la lituana Ruta Meylutite. Ara, Vall se centrarà en la seva millor prova, els 200 metres braça, de la qual es neda la final el proper diumenge.

La jornada va viure tres rècords del món. En els 400 lliures, l'australiana Arianne Titmus va rebaixar cinc centèsimes el registre anterior i el va deixar en 3.53.92; els altres dos rècords van arribar en relleus. En els 4x50 lliures masculins, l'equip nord-americà, amb Caeleb Dressel, Ryan Held, Jack Conger i Michael Chadwick, va fer un temps d'1.21.80. I en l'última cursa del dia, Brasil va superar el rècord del món dels 4x200 metres de molt. L'equip format per Luiz Melo, Fernando Scheffer, Leonardo Coelho i Breno Correia van fer un temps de 6.46.81. El registre és 2 segons i 23 centèsimes millor que l'anterior, de Rússia.