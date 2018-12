Jonathan Soriano fitxa per l'Al-Hilal de l'Aràbia Saudita

El davanter del Pont de Vilomara, Jonathan Soriano, és nou jugador de l'Al-Hilal de Riad, segons ha fet públic en un comunicat el club de l'Aràbia Saudita. El futbolista bagenc de 33 anys ha arribat lliure al seu nou club després de rescindir la seva vinculació amb el Beijing Guoan amb el qual va guanyar la Copa de Xina fa pocs dies. Soriano no va poder jugar els dos partits de la final en estar lesionat. Soriano començarà a entrenar-se amb l'Al-Hilal, que té el portuguès Jorge Jesús, després de les festes nadalenques.

Des del 2017 en el país asiàtic, Soriano ha marcat un total de 34 gols en els 36 partits oficials que ha disputat en les dues últimes temporades. En la lliga xinesa, lel Beijing Guoan ha acabat quart. El jugador bagenc es va formar als equips inferiors de l'Espanyol i més tard va jugar també al Barça, marxant el 2012 al Red Bull Salzburg austríac on va demostrar el seu gran olfacte golejador. En cinc temporades va marcar un total de 172 gols amb una mitjana de 0,85 per partit.