Els jugadors del Reus saltaran avui al camp tot i la seva situació «insostenible»

El Reus Deportiu podria jugar avui a les sis de la tarda, davant del Còrdova, el darrer partit de la seva història. La plantilla, farta de «promeses incomplertes», va decidir fer públic ahir que denuncia el club per tres mesos d'impagaments i que els jugadors, entre els quals hi ha el manresà Pol Freixanet, s'acolliran al dret d'abandonar l'entitat dimarts si abans ningú aconsegueix els cinc milions d'euros de forat que hi ha a l'entitat. Malgrat la situació gairebé terminal, l'entrenador dels roig-i-negres, l'urgellenc Xavi Bartolo, va dir ahir que és «més optimista» que els darrers dies davant d'una possible solució d'última hora.

De moment, els jugadors van assegurar que disputaran el partit d'avui «amb la mateixa professionalitat de sempre», malgrat que havien demanat un ajornament que tenia el suport de La Lliga i del sindicat de jugadors AFE, a més del mateix Còrdova, que hauria preferit no jugar. En canvi, la federació no troba «cap raó jurídica» per fer suspendre el partit i el mateix club, dirigit per l'empresari Joan Oliver, tampoc no ha fet res per tal de suspendre'l.



Els futbolistes ho expliquen

Ahir al migdia, la totalitat de la plantilla va fer una compareixença de premsa, en què no es van admetre preguntes, en la qual va exposar deu punts que expliquen la seva posició. En el comunicat, llegit pel capità, Jesús Olmo, s'explica que «l'agost vam posar tot de la nostra part, en una situació d'inferioritat, per arribar vius al gener, ja que teníem la promesa del club que amb el nou any la situació econòmica estaria resolta». Aleshores, alguns dels jugadors ja no van ser inscrits a causa de «la mala gestió i planificació esportiva».

Segons els jugadors, «la situació havia de quedar solucionada el 29 d'ocubre, però el club no ha complert el que ens va prometre. Avui ja no creiem que hi hagi cap sortida per tal que els nostres drets professionals es garanteixin». També van explicar que La Lliga es va oferir a pagar les mensualitats, però això no impediria un descens administratiu i la situació suposaria un «infern al vestidor». De fet, els únics sous que quedarien coberts són els dels jugadors, i no els sous de la resta de treballadors».

Els jugadors lamenten «aquest desenllaç» per als aficionats i per a la ciutat, però admeten que avui jugaran «amb la mateixa professionalitat» mostrada fins ara, tot i que ja se sap que alguns d'ells tenen aparaulat el seu futur amb d'altres equips. Segons el diari Marca, Linares podria anar al Saragossa i Juan Domínguez i Vitor Silva, al Nàstic.



Bartolo hi veu llum

Davant de la situació, va estranyar la compareixença de premsa de l'entrenador, Xavi Bartolo, que va assegurar que, «a diferència de setmanes anteriors, veig en les cares i en els gestos dels dirigents del club sensacions que es pot solucionar la situació, no sé si totalment o parcialment. L'important és que arribi abans de la data límit. I soc optimista, crec que arribaran bones notícies».

Bartolo va admetre que se li fa molt estrany «assimilar que després de dilluns ja no hi haurà res». Segons el punt de vista de l'entrenador, «hem d'afrontar el partit des de la normalitat i intentar ser capaços de centrar-nos en la competició pura i dura, pensar que una victòria ens pot treure de la zona de descens» on es troba ara mateix l'equip.

De fet, el Reus ja va sorprendre diumenge passat, quan va aconseguir guanyar al camp del líder, l'Alcorcón (0-1).