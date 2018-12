L'Igualada deixa escapar un triomf que tenia a l'abast en cinc minuts

L'Igualada Rigat no va poder lligar un triomf que semblava que tenia al seu abast a la complicada pista del Vendrell. L'equip de Fer-ran López vencia per 0-2 quan només faltaven vuit minuts per al final del partit, però dues accions de Jordi Ferrer van permetre al conjunt del Baix Penedès obtenir un empat que no esperava, deixa els arlequinats sisens i amb possibilitats de ser superats pel Noia Freixenet en cas que guanyi avui a la pista del Vic.

Els igualadins van iniciar bé el partit amb un gol d'Oriol Vives que va donar molta tranquil·litat.

I encara en van tenir més quan Met Molas va rematar a l'equador de la segona part i va donar dos gols d'avantatge al seu equip. Lamentablement, els anoiencs només van poder aguantar cinc minuts aquest avantatge. Jordi Ferrer va reduir la distància i, sis minuts més tard, el mateix jugador va establir el 2-2 final.