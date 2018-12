Lukovic es fa mal al dit petit i és dubte

El Baxi Manresa està en mala ratxa amb les lesions. Si pel que fa a classificació, malgrat perdre a la pista del Fuenlabrada, hi ha un magnífic balanç de 6 victòries i 5 derrotes que el mantenen en sisè lloc, els problemes físics dels seus pivots estan marcant els darrers dies de l'equip. Si Jordan Sakho ha quedat fora per tres mesos per una torçada del turmell dret de diumenge passat i l'andalús Paco del Águila va ser operat del bessó la setmana passada, ahir el Baxi va confirmar que Marko Lukovic és un seriós dubte per al partit de demà (12.30 hores) al pavelló del Nou Congost davant el conjunt aragonès del Tecnyconta. Té una lesió al dit petit de la mà dreta i, en cas de jugar, ho haurà de fer amb força molèsties.

La veritat és que Lukovic no ha entrat gens ni mica en els plans de Joan Peñarroya des que va poder reincorporar-se després de tenir un trencament de l'escafoide del braç esquerre en el partit enfront del Joventut; cal recordar que en la posició d'ala-pivot, aleshores el seu company de posició era Siim Sander Vene, relleu temporal de Justin Doellman, lesionat tot just començar la pretemporada.

Lukovic ha estat a la banqueta en els partits davant del San Pablo Burgos, el Breogán i el Montakit, en els quals va ser espectador del joc però sense participar-hi. Qui ha fet la funció de quatre suplent de Doellman ha estat sempre un Nikola Dragovic al qual se li acaba aquest cap de setmana el vincle que té amb el Baxi Manresa, que ha de decidir si el renova. Ahir, el tècnic Peñarroya, qüestionat per la no participació de Lukovic en els darrers partits, va respondre que «hi havia quatre companys que ho estaven fent millor». En tot cas, la lesió de Sakho fa que ara només siguin tres: Lalanne com a únic cinc en la plantilla en aquests moments, Doellman i Dragovic, qui, pel seu estil de joc encara que no per centímetres, pot actuar en alguns moments del partit com a interior, ajudant en la defensa i en el rebot. La lesió de Lukovic, del qual s'ha especulat que podria marxar del Manresa tot i tenir en principi el contracte garantit per a tota la temporada, arriba en un context inoportú perquè de cara a demà sí que és probable que, en bones condicions físiques, hauria tingut minuts.



Jugador esquerrà

El director esportiu del Bàsquet Manresa, Román Montañez, deia anit sobre la lesió de Lukovic que «està afectat el lligament del dit petit de la mà dreta, veurem com tolera el dolor i si, amb la zona ben protegida, ens pot ajudar». El fet que Lukovic utilitzi preferentment la mà esquerra en el seu joc dona esperances que pugui estar disponible, encara que no sigui en les millors condicions.

En els darrers entrenaments de la setmana, dos joves jugadors del júnior del Bàsquet Manresa 2015, David Efambé i Pau Treviño, que superen de poc els dos metres, han treballat amb el Baxi. Algun podria entrar en la convocatòria per al partit amb el Tecnyconta. Peñarroya demana que l'afició doni un plus, «hem d'estar junts ara que tenim dificultats».