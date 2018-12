El Manresa no vol afluixar amb una Rapitenca que arriba en hores baixes

En el primer matx al Congost del nou tècnic, un Andreu Peralta que ja va debutar fa quinze dies a Tàrrega, on va substituir Piti Belmonte (ara al Santboià), el Manresa rep la visita d'una Rapitenca (12 h) en hores baixes i en plena lluita per evitar les places de descens. Els manresans, que són tercers a 6 punts del líder Mollerussa i amb un partit pendent per jugar amb el Vista Alegre (5 de gener), intentaran ser solvents també de locals. Peralta comenta que «els entrenadors que m'han precedit

han exposat sempre l'excusa de la gespa, que està molt gastada i que, per tant, el joc és massa lent. Això ho hem parlat amb els jugadors i els he fet veure que juguem on ens entrenem i, per això, n'hauríem de treure avantatge». De l'adversari diu que «ha competit sempre, és perillós. Aquests 3 punts són molt importants, volem continuar a la part alta. La setmana vinent toca jugar al camp del Mollerussa: «No hi vull pensar encara». De cara al partit de demà seran baixa Manel Sala i Ruano, lesionats. En canvi es recupera Romaní.

Per la seva banda, l'Igualada té una sortida complicada al camp del Vilanova (demà, 17 h). És un duel important per als de Moha, que volen acostar-se als primers.