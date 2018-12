El Museu Manel Sánchez del CE Manresa incorpora la rèplica de cinc banderes

El Museu Manel Sánchez del Centre d'Esports Manresa va ampliar ahir el seu fons històric afegint la reproducció de les cinc banderes més emblemàtiques de què es té notícia dels 112 anys de vida de l'entitat. Avui, a les vuit, s'aplegaran al recinte, al carrer Fra Jacint Coma i Galí, bloc 13, porta 8a, exjugadors i exentrenadors.

La nova secció de banderes del centre museístic inclou una rèplica del primer estendard de què hi ha constància històrica, el que es va beneir el setembre del 1914 al santuari de Joncadella, per festejar els primers cinc anys d'activitat futbolística al camp dels Barrets; una reproducció de la que va presidir la inauguració del camp del Pujolet, el 4 d'abril del 1926; una recreació de l'escut de l'entitat durant la celebració de les noces d'or, el 1956; una imitació del nou estendard confeccionat pel 75è aniversari, el 1981; i, finalment, un duplicat de la bandera commemorativa del centenari del club, beneïda a la Seu l'11 de març del 2006. L'original de cap d'aquests estendards no ha arribat al 2018. Les tres primeres van desaparèixer anys enrere i les dues últimes es van extraviar recentment, en el període posterior a la sortida del club de Manel Sánchez.

L'expresident ha estat l'impulsor de la confecció d'aquestes rèpliques. Per tal que el projecte es materialitzés, Manel Sánchez ha tingut la col·laboració d'Estructures Arqué, Assessoria Puigdellívol i Menuts Gómez, així com de l'expresident Miquel Torra; de l'exjugador i directiu Pep Setvalls; del directiu Luis Villa, a més del de Valentí Roqueta, Emili Bernades i Amador Bernabéu.

En l'acte d'inauguració de l'espai on s'encabiran les llustroses banderes, Manel Sánchez, emocionat, va exposar les raons que l'havien impulsat a engegar aquest projecte i la feina de recerca que havia comportat. Tot seguit, davant la quarantena de persones que omplien la primera sala del Museu del CE Manresa, es va detallar la rellevància històrica de cadascuna de les reproduccions i es va procedir a descobrir-les.

Tot seguit, Lluïsa Tulleuda, directiva de l'entitat, va denunciar el fet que «quan vam accedir al club no hi vam trobar res del seu llegat històric» i va agrair la feina de Manel Sánchez. Finalment, l'alcalde Valentí Junyent, acompanyat pel regidor d'Esports, Jordi Serracanta, va incidir en la necessitat de «salvaguardar la memòria de les entitats» i va apuntar la idoneïtat de crear «un museu de l'esport» que aplegui la història dels clubs de la ciutat. Una visita a les sales del museu i un piscolabis van tancar l'acte institucional.