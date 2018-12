El Cadí, ja virtualment classificat, espera una derrota del Mann-Filter per confirmar la Copa

El Cadí la Seu estarà pendent del que passi aquest migdia a Saragossa, on, a partir de les 12.15 hores, el Mann-Filter Casablanca rebrà el Durán Maquinaria Ensino de Lugo. En cas de victòria del conjunt gallec, les urgellenques, juntament amb l'IDK Gipuzkoa, es classificarien per a la propera edició de la Copa de la Reina, que se celebrarà del 28 de febrer al 3 de març a Vitòria. Però les del Cadí ja estan virtualment classificades, passi el que passi avui, amb la seva victòria per 61-74 a Càceres. Per quedar fora de la Copa, el Cadí hauria de perdre els tres partits restants a la primera volta i el Mann-Filter guanyar-los tots.

Ahir a la tarda, les jugadores basques van encaixar una sorprenent derrota a la seva pista davant el Baxi Fer-rol, que no havia guanyat cap partit en les nou jornades anteriors (50-56). En un altre duel, el València Basket va superar el Quesos El Pastor de Zamora, un dels equips que també lluita per a les darreres plaçes del torneig del KO i que, si hagués guanyat, hagués aplaçat el passi del Cadí fins, com a mínim, la següent jornada (63-47). Finalment, el Gernika Bizkaia, l'equip que planta més cara a la taula al Perfumerías Avenida i al Girona, es va desfer del Bembibre (80-60).