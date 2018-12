El Gimnàstic porta la iniciativa i suma un punt al camp del San Francisco

El Gimnàstic de Manresa va sumar un punt més a la classificació del grup 3 de Divisió d'Honor juvenil, aquesta vegada al camp del San Francisco balear (1-1).

El partit va ser bastant igualat, però van ser els manresans els que van dur la iniciativa mitjançant la seva pressió alta. Això va fer cometre errades als locals, i els bagencs ho van aprofitar per generar ocasions, tot i que no en van poder transformar cap, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb el marcador inicial (0-0).

A l'inici de la segona meitat, concretament al minut 54, va arribar el gol dels jugadors dirigits per Ferran Costa. Gassan va recuperar una pilota i va batre el porter rival per tal d'avançar el seu equip en l'electrònic. Però els visitants només van estar nou minuts per davant, ja que Benabad, que en feia quatre que era al camp, va engaltar un xut llunyà que va entrar per l'escaire de la porteria de Pulido. Posteriorment, els balears van acusar el cansament i el Gimnàstic va passar a tenir la posessió de la pilota i va disposar de diverses aproximacions, la més clara de les quals va ser una falta frontal que els locals van rebutjar sobre la línia de gol.