El Girona es retroba amb Machín, mentre que l'Espanyol vol canviar la dinàmica

El Girona viurà aquest migdia (12 h) una de les seves jornades més especials. I és que els gironins visiten l'equip del seu exentrenador Pablo Machín, el Sevilla. Els homes d'Eusebio Sacristán viatgen a terres andaluses amb la baixa sensible del seu porter titular, Bono. El tècnic del Girona comptarà, però, amb Paik, l'única novetat a la llista, en detriment del manresà Èric Montes.

Sacristán confia que els seus jugadors facin un bon partit davant el Sevilla. «Serà un partit especial per a molts dels nostres jugadors. Amb Machín han aconseguit coses molt importants en la seva car-rera. Espero que facin un gran partit», va comentar.

D'altra banda, l'entrenador de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer Rubi, va explicar en la roda de premsa prèvia al partit contra el Betis (16.15h) que, després de quatre derrotes consecutives a la lliga, s'estan «martiritzant molt» i que no fan «totes les coses malament». Per rebre el Betis, Dídac Vilà cau de la llista per sanció i entren Pipa (que ja va jugar el partit de Copa amb el Cadis) i Adrià Pedrosa del filial.