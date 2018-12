El Madrid venç el Rayo per la mínima i demanant l'hora

El Reial Madrid va posar punt final al 2018 al Bernabéu amb un altre mal partit en què els de Solari van acabar demanant l'hora i amb l'afició enfadada veient el que estava fent el seu equip, al qual va acomiadar, una altra vegada, amb xiulets. I tot això malgrat guanyar el Rayo Vallecano, un equip que està en descens i que va poder donar la sorpresa en els minuts finals, però Courtois, amb dues grans aturades, ho va evitar.

Amb la banda sonora dels xiulets de l'afició va acabar un partit que va reflectir el que ha estat l'any 2018 per al Madrid al Bernabéu, on s'han viscut moltes nits com la del Rayo, amb l'afició marxant a casa amb un enuig tan gran com l'estadi blanc.

Els de Solari estaven obligats a guanyar de manera contundent per fer oblidar el desastre contra el CSKA. Malgrat la victòria, amb un gol de Benzema al minut 13, les sensacions van ser pobres.



Griezmann rescata l'Atlètic

Nikola Kalinic i un doblet d'Antoine Griezmann van donar un triomf molt treballat a l'Atlètic de Madrid contra el Valladolid (2-3), que atrapa provisionalment el Barça en la classificació. L'eficàcia dels homes de Simeone va servir per tombar un molt competitiu Valladolid.

Pel que fa al València, ahir va empatar (1-1) al camp de l'Eibar, el desè en les 16 jornades de lliga dels jugadors de Marcelino, que es van avançar amb un gol de Rodrigo, però Charles, de penal, va empatar. El Getafe va vèncer 1-o la Reial, amb gol de Jorge Molina.