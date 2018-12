El Manresa FS ja és segon en vèncer el Ciutat de Terrassa

El Manresa FS segueix en bona ratxa i culmina amb victòria una jornada marcada per la presentació de la base, a càrrec de MusicSport, amb un espectacle amb una brillant ambientació, per tal de donar pas als 150 jugadors i 13 equips del planter. Regió7 n'oferirà properament un ampli reportatge gràfic.El regidor d'Esports, Jordi Serracanta, va ser convidat i, com a homenatge per la col·laboració en els darrers anys, va rebre per part del club una samarreta.

Pel que fa al partit, el Ciutat de Terrassa desmentia la seva fluixa classificació als primers minuts de joc (2-2). Però, a la segona part, que va començar amb un 4-2 per als locals, es va seguir el guió que previst. Corvo i Iker van posar el 6-2. Moment oportú perquè l'Isur optés pel porter jugador, un recurs habitual pels equips que visiten el Pujolet últimament. Així va arribar el 6-3, però Asis i Nil van aprofitar les recuperacions per reestablir el 8-3 amb la porteria buida. Després del 8-4 visitant, Paco Cachinero va donar entrada al porter Bixi per Aleix. El solsoní, així, va recuperar sensacions, després de les molèsties lumbars que el van apartar unes quantes setmanes de la pista. Els locals, ja a la baixa, van concedir un gol més, però Corvo el va anul·lar segellant el seu triplet particular.

Ara, el Manresa FS és segon, en aprofitar la greu patacada de l'Hospitalet a Canet.