Valverde: «És un partit en què hi ha molt en joc i el Llevant és perillós»

El Barça juga avui (20.45 h) al camp del Llevant un partit que acabarà sent un clàssic, perquè els valencians són també el rival de la Copa del Rei en els vuitens de final. El tècnic balugrana, Ernesto Valverde, va dir en la roda de premsa prèvia que «el partit serà una referència per als pròxims». L'entrenador del Barça creu que «el Llevant és un equip que està aconseguint bons resultats, amb un contraatac molt ràpid, amb bon desplegament i amb profunditat», i no espera un rival dèbil.

El Barça torna demà al Ciutat de València, un estadi que els últims anys s'ha convertit especial per a l'equip català, i no tan sols perquè els dos conjunts portin els colors blaugrana a la samarreta. És un camp històric perquè el barcelonisme en conserva dos grans records, però també hi va viure una tremenda decepció. I precisament és el record dolent el que encara perviu per a bona part dels jugadors actuals i per al tècnic, Ernesto Valverde, ja que va passar la temporada passada, quan el Barça va perdre la imbatibilitat a la lliga.

«L'any passat vam patir molt allà. És un rival que ens va gua-nyar, i com ens va guanyar. És un partit en què hi ha molt en joc, tres punts i seguir al capdavant de la classificació. Sabem que són perillosos». Cal recordar que el Barça va perdre 5-4.



Un ull al mercat d'hivern

L'extremeny va explicar que l'equip «està preparat per afrontar els dos partits que queden abans de les vacances de Nadal» i va valorar el fet que catalans i valencians s'enfrontin tres cops en pocs dies entre la lliga i l'eliminatòria de la Copa del Rei: «Sabent que ens enfrontarem aviat, està clar que el partit de demà serà una referència. Sent lliga, jugant-nos els tres punts, no ens condicionarà a cap dels dos equips».

En relació amb les possibles incorporacions al mercat d'hivern, Valverde va explicar que el fet que «Umtiti estigués recuperat seria una gran notícia», i va dir que confia en el seu equip i en els jugadors del filial. A banda del francès, també segueixen lesionats Sergi Roberto i Malcom, així com Rafinha i Sergi Samper. Luis Suárez torna a la convocatòria de lliga.

Per últim, el tècnic del FC Barcelona va parlar de la situació de Dembélé i Coutinho: «És un avantatge que tenim. Els dos jugadors poden jugar junts, com han fet aquesta temporada. Depèn del moment, de la situació. Tenim la possibilitat que hi hagi jugadors que no juguin i que juguin ells, però les preguntes són inevitables», recordava.