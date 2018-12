Els veterans del Manresa reviuen la història

L'emotivitat va presidir la trobada d'exjugadors i extècnics del Centre d'Esports Manresa que es va fer ahir al Museu Manel Sánchez d'història del club. El pretext de la reunió va ser veure, conèixer i inaugurar l'espai on s'ubiquen les rèpliques de les cinc banderes històriques de l'entitat que l'expresident, fundador i conservador de l'espai museístic, Manel Sánchez, ha impulsat.

Una quarantena d'exfutbolistes i exentrenadors es van aplegar al recinte. Va destacar la presència de membres de l'equip infantil que va disputar el campionat d'Espanya infantil a Santander el 1973, com Enric Gamisans i Antoni Narváez, o el segon entrenador, Josep Maria García. També, la de jugadors i tècnics dels anys setanta i inicis dels vuitanta, com Toni Huerta, Manel Martínez, Miquel Porcel, Jordi Massafret, Josep Cirera, Ramon Costa, Alfred Isanta, Josep Neiro, Josep Maria Capsada i Josep Maria Cors, a més de l'històric delegat i directiu Dani González; així com de l'equip que va segellar l'últim ascens a Tercera Divisió i va signar la cinquena posició a aquesta categoria la temporada 2005-06. Des de Jaume Casajuana fins a Roger Pont i Edu Beltran, jugadors com Moisés Tàpia, Francesc Ribalta, Romà Biols, Òscar Carrasco i Javi Díaz van rememorar moments irrepetibles amb els tècnics Josep Lluís Ruiz i Josep Antoni Montes; el delegat de l'equip aleshores, Tomás Her-raiz, i una altra figura cabdal: el directiu Lluís Clop.

Cap a un quart de nou del vespre es va iniciar la part més formal de l'acte: la presentació de les rèpliques de les banderes que van presidir la inauguració de l'estadi del Pujolet, el 1926; de les forjades per commemorar el 75è aniversari i el centenari del club; d'aquella que recupera l'escut de l'entitat per les Noces d'Or, el 1956; així com de la que substitueix la primera bandera del club de la qual es tenen referències històriques, la que es va beneir al santuari de Joncadella el setembre del 1914.



Reconeixement a Tomás Herraiz

El breu i emotiu comiat a l'emblemàtic delegat Tomás Herraiz, que properament fixarà la seva residència a Conca, va ser el moment àlgid dels parlaments posteriors. La murrieria del presentador de l'acte va propiciar que els convidats a expressar el seu parer ho sapiguessin just abans de fer la seva intervenció.

La primera víctima va ser Josep Lluís Ruiz, el tècnic de l'últim ascens a Tercera, qui va enaltir la qualitat i la fam d'aquell grup de jugadors, i va emfatitzar el seu vincle i compromís amb els colors blanc-i-vermells. Tot seguit, Jaume Casajuana va revelar el nom de l'ànima d'aquell equip. Un altre èxtècnic, Josep Antoni Montes, va destacar la implicació dels futbolistes que van assolir el cinquè lloc l'any del centenari, mentre que Roger Pont i Edu Beltran van expressar el seu agraïment. Va tancar l'acte un emocionat Tomás Herraiz. «No marxo sol a Conca. Us porto tots al cor».