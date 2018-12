«Vaig visitar el museu per primer cop el 2017, s'ha fet una feina impagable»

Resideix a Eivissa des del dia que hi va aterrar per jugar a la SD Eivissa. Margarida Noguera, una eivisseca de soca-rel, n'és la responsable. Va assolir amb el Manresa l'ascens a Tercera (temporada 1981-82) i el subcampionat de la Copa Generalitat.



Només un any després de començar a jugar a futbol federat, als infantils del Sallent, el Manresa el va fitxar...

Sí, just a temps per jugar amb l'equip infantil que va disputar la fase final del campionat d'Espanya a Santander, dirigit per Valentí Escalé. Jo jugava d'interior o de lateral esquerre. Vaig viure tota l'etapa juvenil al Barça i, després d'una temporada al Sallent, vaig tornar al Manresa.

Quatre temporades fructíferes...

El primer curs vam aconseguir el retorn a Tercera guiats per Paco Martínez Bonachera. Vaig jugar com a titular el partit decisiu, al camp de la Barceloneta. Després, vam signar tres permanències i el subcampionat de la Copa Generalitat, el 1984.

Què li sembla el Museu Manel Sánchez del Centre d'Esports Manresa?

El vaig visitar per primera vegada ara fa un any. Manel Sánchez ha fet una feina que no té preu. Al museu hi ha encabit material de tot tipus: reculls de premsa, fotogràfics, banderins, trofeus...