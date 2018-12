El Baxi apallissa sense pivots

L'equip i l'afició van respondre. A la pista, un Baxi amb només un cinc (Lalanne) i dos quatres (amb Doellman i Dragovic) va saber la forma de reinventar-se amb Pere Tomàs d'ala-pivot i un treball de tothom que va permetre sumar la setena victòria de la temporada, davant un rival molt directe per a les primeres places, i mantenir la sisena posició que s'ocupa des de fa jornades, abans de dos partits complicats a Santiago i Tenerife. La classificació per a la Copa del Rei continua a l'abast malgrat que esperi un calendari difícil.

El Nou Congost es va omplir i el tremp de la grada va arribar a la pista com demanava Peñarroya a la prèvia. La sintonia és màgica i l'entrenador va sentir com l'afició cridava el seu nom, igual que en els temps que era jugador. En tot cas, al club hi ha consciència que cal aclarir la posició dels pivots per les lesions de Sakho i de Del Àguila, l'encert en els triples no es podrà mantenir cada dia. Lukovic no va jugar per la lesió al dit petit de la mà dreta però es vol quedar fins a final de temporada si el Baxi no li paga tot el contracte. Nikola Dragovic jugava ahir, en teoria, el seu darrer partit però Peñarroya voldria mantenir-lo ni que hagi de ser amb un nou lligam temporal. I el cinc suplent per a Lalanne ha d'arribar abans de jugar davant de l'Obradoiro. Avui o demà hi ha d'haver novetats.



Set triples en deu minuts

Peñarroya oferia una variació en el cinc inicial, amb Pere Tomàs en posició de quatre i quedant-se a la banqueta Doellman. Lundberg i Toolson eren els ales del Baxi, que responia bé al triple de McCalebb amb un 9-5 després de tirs lliures de Tomàs. L'atac manresà era molt fluid i Renfroe col·locava des dels 6,75 un 12-7 favorable. Ell mateix encertava un segon triple i els locals dominaven per 15-9.

El Tecnyconta movia peces, els que entraven eren el cubà Justiz i Barreiro, però el Baxi continuava fi i ara el que anotava des de fora era Tomàs (20-11). Álvaro Muñoz va entrar a pista pels manresans i Nacho Martín pels aragonesos al moment que el Manresa doblava el rival (22-11). Berhanemeskel es va incoporar amb els visitants i els àrbitres es menjaven una falta de Justiz a Lalanne. Peñarroya feia canvis de pivots, amb Doellman i Dragovic, aquest jugant de cinc. Lundberg i Renfroe ampliaven el marge, amb dos triples més, fins al 28-15 a dos minuts d'acabar el quart. Responia Martín, abans d'un altre intercanvi de cistelles de 3 (Dragovic Berhanemeskel). Al darrer segon, Toolson clavava el setè triple local (34-23).



El Tecnyconta reacciona

Gintvainis va començar portant la direcció en el segon capítol i amb Toolson posant el 36-23. Al minut dotze els àrbitres van assenyalar la primera falta al Baxi. El conjunt de Saragossa no afluixava i amb un inspirat Berhanemeskel era a nou punts (37-29). Sort que, des de la personal, Barreiro firmava un nefast 0 de 4 perquè al Baxi ja l'havien castigat amb 4 faltes molt seguides. Gintavainis encistellava un tir lliure per al 38-30 abans de deixar el seu lloc a Renfroe i el que entrava per Muñoz era Lundberg, que tornava a veure la cistella com una piscina des de fora (41-30).

El Baxi fallava dues accions clares des de fora però Renfroe va fer un tap espectacular a Nacho Martín que va ferv aixecar el Congost. Justiz errava dos llançaments més des de 4,60. Els de Saragossa van trencar el malefici dels tirs lliures amb Barreiro i el marcador es va estrènyer fins a un 41-36. Toolson va trencar la sequera ofensiva en anotar un bàsquet de dos però no es va evitar que el Tecnyconta es posés a quatre punts (43-39).

Dos tirs lliures de Tomàs van donar aire i Jou intensitat, que va reblar Lalanne amb tap a Justiz. Al descans es guanyava per 47-41.



Un tercer quart trencador

Doellman i Lalanne van encetar la represa de pivots, i recuperava la seva posició de tres Pere Tomàs. El joc era espès i als manresans els costava molt anotar. Un triple de Renfroe va escampar la boira i s'hi va afegir Doellman, des de la cantonada, amb el 56-45 (min 25) que obligava Fisac a demanar un temps mort. Però no canviava la dinàmica i Lundberg igualava la màxima diferència (58-45) fallant un tir lliure addicional. Un 2+1 de l'imparable Renfroe enlairava els locals i Pere Tomàs culminava un contracop per al 63-47 (min 27).

Una antiesportiva a Renfroe no la va aprofitar el Tecnyconta per retallar i Toolson suplia Tomàs per rebentar de tres i posar el 66-48. Muñoz i Dragovic s'incorporaven a un tram final de quart que tenia Gintvainis de base per donar un descans a Renfroe. El lituà posava el 68-52 en acabar el quart.



La traca final

El Baxi es mantenia ferm amb 3 punts de Tomàs que col·locava un coixí de dinou (71-52) i tampoc no s'afluixava en defensa, el rival es va anar desfent i Iffe Lundberg va situar el +22 (76-54).

Renfroe i Doellman tornaven a la pista amb el matx decidit i un Dragovic pletòric en atac (80-56), abans de ser substituït i aplaudit pel Congost. La retallada que van fer els visitants (81-63) no va ser gens del grat de Peñarroya, que va demanar minut per incentivar els seus jugadors. La diferència de punts pot ser molt important per decidir els llocs de Copa. I Toolson es mostrava obedient (86-66).

Lalanne aguantava el marge de 20 punts i l'afició ovacionava els jugadors locals que no abaixaven el to i Peñarroya donava un regal als joves Efambé i Pau Treviño, que es lluïa amb una assistència a Lundberg. La festa, per gaudir-ne.