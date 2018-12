El Barça cau a Màlaga però continua sent líder a l'ACB

L'Unicaja es manté imbatut de local i ahir va derrotar un Barça que, des del segon quart, sempre va anar a remolc dels homes de Luis Casimiro. Malgrat perdre, el conjunt blaugrana es manté com a líder ja que tant el Madrid com el Baskonia han fallat en aquesta jornada en desplaçaments a Lugo i Tenerife, respectivament.

Els de Pesic tenien un resultat igualat (16-16) fins a la fi del primer període. Després els d'Unicaja es van disparar amb un 33-22. No es va enfonsar el Barça, que deixaria un 37-34 al descans després d'un triple de Hanga. A la tornada, el Barça aguantava amb encerts de Kuric però un parcial de 9-0 liderat per Wazcinski va fer pujar un 62-50 que els visitants ja no podrien tombar. En el darrer quart, l'Unicaja va saber gestionar el seu avantatge tot i la reacció en els últims minuts del Barça, que es va apropar a un 76-73, però va decidir la cistella de Shermadini.