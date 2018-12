El Berga aprofita un solitari gol de penal per seguir líder

El Berga va deixar enrere una dinàmica de quatre partits consecutius sense guanyar en imposar-se al Parets, rival directe a la lliga, gràcies a un solitar gol de penal transformat pel davanter Noguera. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt anivellada, sense ocasions de perill clares. Els berguedans van tenir un parell d'aproximacions sense encert just abans d'arribar al descans. Agus va gaudir d'una rematada que no va trobar porteria i, acte seguit, Noguera va enviar la pilota lluny dels tres pals. Es va arribar al descans amb empat a zero gols. A la represa, l'entrenador local, Joan Prat, va refrescar l'equip amb un doble canvi i la dinàmica va canviar.

A falta de cinc minuts del final va arribar la jugada que va canviar el signe de l'enfrontament. Oriol Dalmau va iniciar una bona jugada de combinació amb Noguera i, després d'una conducció de Joanet i d'una centrada d'Agus, hi va haver penal per mans, després de dues rematades, la primera de Noguera al travesser i la segona al pal. Llavors, el defensor Montpart va treure la pilota de damunt de la línia de gol amb les mans. El Parets va quedar-se amb un jugador menys i Noguera va transformar amb tranquil·litat el penal. Els visitants van pressionar en el tram final però van topar amb un conjunt berguedà impecable defensivament.