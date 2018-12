El Castellbell remunta dos cops i assalta el feu del Sant Pere Nord

El Castellbell va protagonitzar la sorpresa de la jornada amb una victòria molt important i treballada al camp del Sant Pere Nord, el cinquè classificat a la lliga.

Els terrassencs van començar millor i ràpidament es van posar 2-0. Però els bagencs, com en tot el partit, no van deixar de creure en la remuntada i van empatar el matx abans del descans.

A la represa, el Sant Pere Nord va sortir novament a mossegar i va anotar dos gols per posar el 4-2. Malgrat veure el partit costa amunt, el Castellbell va insistir i també va tenir la sort de cara. Els homes de Sergio Millán van aconseguir empatar 4-4 quan faltaven quinze minuts per al final. Llavors, el porter visitant va evitar el 5-4 i, al minut 86, Valdés no va perdonar en un mà a mà per batre el porter local i fer el 4-5.