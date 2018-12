Catalunya sub-15 goleja les Illes Canàries amb una berguedana i quatre anoienques

Contundent victòria de la selecció catalana sub-15 femenina davant les Illes Canàries en el segon partit de la fase prèvia del campionat d'Espanya, disputat a l'Hospitalet (en el primer ja es van impposar a Aragó per 0 a 6). En la competició hi han pres part la berguedana Judit Pujols (CE Berga) i les anoienques Laura Mas (FC Barcelona), i Lucía Carmona, Berta Gras i Ana Sánchez (CF Igualada).

Davant les Illes Canàries, Catalunya es va adonar de seguida de la multitud d'espais que deixava la defensa canària. Les rivals van defensar amb una línia de quatre molt avançada i la sub-15 catalana va tenir moltes facilitats per superar-la amb passades a l'espai. Només començar, Laura Lobo va driblar la portera Sara Niz en la sortida i va fer el primer. Poc després, les Canàries van tenir l'ocasió més clara del partit, quan Ainhoa Delgado es va quedar sola davant Andrea Crespo, però va errar l'un contra un en enviar la pilota per sobre el travesser. Laura Mas va avisar en un cara a cara amb la portera canària i, al minut 17, no va perdonar. Esther Laborde va córrer tota la banda per fer-li l'assistència al punt de penal.

Laborde va tornar a ser protagonista en dues ocasions més, quan va donar una nova assistència a Júlia Bartel, que només va haver d'empènyer la pilota al fons de la xarxa, i quan es va desfer de tres rivals i va disposar d'un cara a cara que va acabar amb córner. Ona Baradad va fer el quart en robar la pilota a una de les centrals i marcar un gran gol de vaselina. La selecció catalana va arribar constantment a l'àrea rival, gràcies als espais que va deixar una selecció canària que va seguir amb el mateix guió a la segona part. La selecció catalana va seguir gaudint de moltes ocasions clares i de diversos uns contra uns amb la portera rival. La defensa tan avançada de les Canàries va facilitar el joc vertical de Catalunya, però, en el segon temps, les jugadores dirigides per Mireia Vera no van aconseguir materialitzar les oportunitats que van generar. En canvi, les canàries només van disposar d'un xut en tota la segona part i van haver de treballar de valent per aturar les ràpides davanteres catalanes. Amb el 4-0 final, Catalunya suma els sis punts de la primera fase del campionat estatal donant molt bona imatge.