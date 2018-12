El Girona resisteix mitja part però acaba cedint a l'encert del Sevilla

El Girona va encadenar al Sánchez Pizjuán la segona derrota consecutiva a la lliga contra el Sevilla, que va defensar la segona posició en una classificació molt ajustada a la zona alta, en un partit en què la formació andalusa va tenir paciència per superar a la segona part un rival que va mostrar molt bones maneres fins que va encaixar el primer gol. El duel va ser especial pel retrobament dels gironins amb el seu exentrenador Pablo Machín, que va recuperar Sarabia i Jesús Navas però que no podia disposar de Franco Mudo Vázquez.

El Girona va mostrar bons recursos, els mateixos que el van mantenir invicte fora de casa fins dilluns passat a Bilbao, i va anar a buscar el gol a la porteria de Vaclik, sobretot en una primera part en què no va deixar que els andalusos creessin perill, malgrat que el porter txec tampoc no va haver d'intervenir gaire, només a una rematada de Stuani.



Un penal que ho canvia tot

El Sevilla també va començar una mica adormit la segona part, però es va trobar amb un penal als deu minuts, quan Juanpe va fer caure André Silva dins de l'àrea. Cuadra Fernández va necessitar el suport del VAR per indicar els onze metres i Banega va transformar el llançament i va obrir un període de temps en què el seu equip va trobar més espais. Nou minuts més tard, el Sevilla va treure ben jugada la pilota de darrere, aquesta va arribar a Sarabia, el qual va cedir a Ben Yedder i aquest va fer la passada de la mort per tal que el mateix Sarabia rematés amb l'interior al fons de la porteria de Gorka. El Girona ja no va tenir capacitat de reacció.