El Joanenc allarga la mala ratxa i no aixeca el cap, tot i competir amb la Gramenet

El Joanenc va sumar el cinquè partit consecutiu sense conèixer la victòria (tres empats i dues derrotes), després d'ensopegar en la seva visita al complicat camp de la Gramenet. El conjunt bagenc va plantar cara de tu a tu durant els noranta minuts, però una jugada aïllada a mitjan segona meitat va ser clau per encaixar el primer gol i complicar molt la possibilitat de sumar punts. Ambdós conjunts van disputar una primera meitat molt anivellada i sense ocasions clares de gol. Els bagencs van desaprofitar la millor ocasió, al minut 30, però la defensa local va treure la pilota des de sota la línia. L'equip de casa també va gaudir d'una aproximació perillosa en un ràpid contraatac sense encert.

A la represa, l'equip entrenat per Marc Viladrich va viure els millors moments damunt del ter-reny de joc fins al minut 62. En una jugada aïllada, una falta lateral dels locals penjada a l'àrea va acabar al fons de la xarxa després de tres rebots dins de l'àrea. Els groguets no van abaixar els braços i van buscar la porteria rival per empatar. Al minut 77 va arribar la sentencia de la Gramenet. Els locals van encarrilar els tres punts després del segon gol, que va deixar tocat i enfonsat el Joanenc.