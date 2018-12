La Joviat aconsegueix una victòria sòlida que el deixa líder en solitari

La Joviat va visitar, abans d'acabar un gran any 2018, la complicada pista del Lluïsos de Gracia, un conjunt situat setè a la classificació i molt lluitador, sobretot quan juga a casa. Per tant, la missió de la victòria s'aventurava complicada.

El matx va començar amb els locals imposant el seu ritme lent de joc, amb trancisions d'un ritme baix però efectives, mentre que les manresanes no trobaven el seu espai dins la pista (12-10).

En el segon període, les visitants van variar diversos aspectes del joc i també van mostrar més caràcter, uns fets que els va permetre defensar amb més intensitat i atacar amb més efectivitat. Així, les jugadores es van retirar als vestidors amb les barcelonines tan sols un punt per sobre (25-24).

A la represa, la Joviat va centrar els seus esforços en l'àmbit defensiu, hàbils en el rebot i mostrant oposició en qualsevol intent d'elaboració o de tir per part de les locals. Les manresanes van aconseguir remontar l'enfrontament, i sense estar gaire fines en atac es van presentar a les portes del dar-rer quart per davant en el marcador (42-44).

Les bagenques hi van arribar amb millors sensacions que el contrincant, i això es va notar en els moments clau. Els aventatges durant el període eren mínims i, en els darrers instants, tot el que la Joviat va fallar en el tercer període ho va encistellar llavors, en anotar quatre triples que van sentenciar el partit i catapultar les jugadores de la capital del Bages cap a la victòria.

Al final, 58 a 63 i la Joviat va sumar una nova victòria que la deixa com a líder en solitari i, per tant, com a campiona d'hivern.

Després del matx, Barbé, entrenador de la Joviat, va donar valor a la victòria aconseguida: «És una victòria molt important per a nosaltres, a la pista del 5è classificat, un equip que arribava amb una molt bona dinàmica de joc, i el partit ha estat molt complicat». Va admetre que «la primera part ha estat dominada per les locals; hem aconseguit parar el seu primer avantatge, pujant les nostres línies defensives, i això ha fet que arribéssim al descans dins del partit. A la segona part, tot i que no hem dominat al 100%, hem mantingut la identitat i això ens ha fet tenir opcions de guanyar», per acabar concloent: «L'encert exterior que ens havia mancat en els tres primers quarts ens ha portat a aconseguir una victòria clau per ser líders en solitari».