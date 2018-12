La Joviat va vèncer el cúer, el Lleida, en un duel on les manresanes poc a poc van anar prement l'accelarador. Durant la primera part les locals no es van poder desfer-se del rival, però a la represa, el matx no va tenir color, amb una Joviat molt efectiva, establint la màxima aventatge, de 22 punts, que va finiquitar el partit.