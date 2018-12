L'Espanyol arrenca bé però cau per cinquè cop seguit

L'Espanyol va encaixar la cinquena derrota consecutiva a la lliga i encén els llums d'alarma. Els blanc-i-blaus van començar bé el partit, en evitar un gol de penal del Betis i anotar ells primer, però van ser superats en el joc pels verd-i-blancs, que, tot i això, no van poder sentenciar fins als minuts finals de l'enfrontament.

L'Espanyol va tornar a una proposta no tan conservadora com en el derbi contra el Barça i, com que el Betis tampoc no va frenar, els primers minuts van ser de pressió. Al minut 16, un Rosales desubicat va fer penal sobre Junior Firpo, però Diego López va aturar el llançament de Lo Celso i el posterior rebot de Loren. La següent ocasió va ser de l'Espanyol i ja no va fallar. Sergio García va picar amb habilitat l'esfèrica i va batre un Pau López que s'enfrontava per primera vegada al seu anterior equip.



Res no canvia

El marcador no va canviar la dinàmica de tots dos equips i, abans del descans, Canales va protagonitzar una cursa vertiginosa per la banda esquerra, se'n va anar de Marc Roca i va cedir la pilota ambsafata a Lo Celso perquè es refés de l'errada anterior i empatés.

L'Espanyol es va poder avançar en l'inici del segon període amb una rematada de Baptistao que va aturar Pau. El Betis va superar el mal moment de seguida i Francis i Loren van posar a prova Diego López. Sergio García va tenir la darrera ocasió local, fins que, cinc minuts abans del final, Cristian Tello va avançar el seu equip amb un magistral llançament de falta directa. L'Espanyol va anar a buscar l'empat, però, en una contra portada per Lo Celso, Óscar Duarte va tocar la pilota centrada i la va introduir a la seva porteria.