L'Igualada té a tocar la victòria a Vilanova però s'ha de conformar amb un empat sense gols

Una gran segona part de l'Igualada no va ser suficient per emportar-se els tres punts cap a l'Anoia. En un partit marcat per la vistositat i el bon joc, els porters van ser els grans protagonistes que van fer que el marcador no és mogués en els noranta minuts.

Els blaus visitaven el camp d'un equip que s'havia mostrat molt irregular durant l'inici de temporada i que pretenia guanyar per reduir diferències amb els equips de la zona alta de la classificació.

Quedava per saber qui seria capaç d'imposar al seu favor el domini de la pilota. Després d'uns primers minuts de desordre es va veure clarament que seria un enfrontament marcat per l'intensitat, en què els locals buscarien atacs directes i els igualadins més el joc per les bandes.

L'Alumnes Obrers va poder gaudir d'una primera meitat amb un gran nombre d'oportunitats clares. A la segona part va disminuir la intensitat dels dos equips, que, veient que concedien moltes arribades, van especular una mica més. Això va fer que l'enfrontament es calmés. Les ocasions eren escasses, però les més clares van ser dels blaus. Al minut 84, en l'oportunitat més clara, Martí Just va estavellar la pilota al pal.