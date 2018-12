L'Igualada va viatjar a Lleida, on es va repetir la historia dels últims partits, però aquest cop amb un final diferent. Duel en què les igualadines van jugar un gran segon i tercer quart per distanciar-se en 18 punts. Tot i així, les locals no es van donar per mortes i van aconseguir capgirar el marcador. Sortosament per a les visitants, uns bons dos últims minuts van salvar el partit i la victòria.