El Liverpool derrota el United i tots dos són els rivals a evitar en el sorteig de la Champions d'avui

El Liverpool va derrotar per 3-1 el Manchester United en el partit més interessant de la jornada de lliga d'ahir a Anglaterra. Amb aquest resultat, els reds recuperen el liderat que els havia pres el Manchester City durant unes hores. Curiosament, els dos equips que es veien les cares ahir a Anfield són els adversaris que vol evitar el Barça en el sorteig de la Lliga de Campions que s'ha de fer avui al migdia a Nyon.

Del partit d'ahir, el Liverpool es va avançar a la primera part amb un gol de Mané, però Lingard va empatar per al conjunt de Mourinho després de la mitja part. Però el gran protagonista va ser el suís Xherdan Shaqiri, que va rellevar Keita al minut 70 i que va anotar els dos gols de la victòria en el 73 i en el 80. Als altres dos partits d'ahir a Anglaterra, el Chelsea va vèncer al camp del Brighton (1-2) i l'Arsenal va caure de manera sorprenent al del Southampton (3-2).



Sis possibles rivals

Pel que fa al sorteig de la Lliga de Campions, el rival del Barça sortirà d'un dels sis equips amb els quals es podria enfrontar. Els dos anglesos són els més forts, tot i que amb diferències entre l'un i l'altre. El Liverpool és el vigent subcampió d'Europa i, malgrat que a la primera fase va perdre els tres partits a fora, en una eliminatòria és un client duríssim a qui evitar. El United també té grans jugadors, però el seu joc deixa més dubtes i podria ser més assequible, tot i que una eliminatòria contra Mourinho desgasta molt.

L'adversari que vol tothom és el Schalke. Els alemanys són tretzens de la seva lliga i van aconseguir passar la primera fase ja que eren al grup més senzill, amb el Porto, el Lokomotiv i el Galatasaray. Dissabte van empatar a Augsburg en duel de lliga.

La resta tenen un nivell semblant. Amb la Roma hi hauria una possible revenja per l'eliminació de la temporada passada, contra el Lió caldria superar un equip invicte contra el City a la primera fase i amb l'Ajax hi hauria l'oportunitat de veure jugar de prop els futuribles De Ligt i De Jong.