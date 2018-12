El Martorell goleja a pler l'Espluguenc i recupera el lideratge

El Martorell va aprofitar les desfetes dels seus principals rivals, com l'empat de l'Atlètic Júnior i la derrota de l'Atlètic Sant Just, per golejar i situar-se com a líder en solitari de Segona cCtalana. Dos gols d'Adrià Aguilera, un golàs de Xavier Marco i un a les acaballes de Magatt van servir per superar uns visitants que es van veure superats en tot moment. Ni les moltes baixes que arrosegava l'equip d'Albert Nualart va impedir al conjunt local el merescut premi del primer lloc. A falta de dos partits per finalitzar la primera volta i d'un per acabar l'any, els martorellencs es troben en una privilegiada situació abans de finalitzar l'any visitant el complicat camp del Joventut Ribetana.