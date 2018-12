El Martorell tanca el 2018 amb la setena victòria de manera consecutiva

El Club Bàsquet Martorell va aconseguir la setena victòria consecutiva en el grup C-A de la Lliga EBA, en aquesta ocasió a la seva pista davant el Salt, al qual va derrotar per tretze punts de diferència (75-62).

En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Al final, els jugadors del Baix Llobregat Nord perdien per un sol punt (20-21). En el segon període els locals van estar a un alt nivell defensiu i només van permetre anotar nou punts al seu rival. Això va fer que s'arribés a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de marge per als martorellencs (36-30).



Un tercer quart anivellat

El tercer quart també va estar bastant equilibrat, i els locals van ampliar la diferència fins als vuit punts al final (53-45). En els deu darrers minuts, els del Baix Llobregat Nord es van mostrar sòlids, van resistir els atacs rivals i es van endur un nou triomf. En la propera jornada, el Club Bàsquet Martorell visitarà la complicada pista del Monbus Igualada, en un duel entre dos equips de les nostres comarques que es posarà en marxa el dissabte 12 de gener a partir de tres quarts de sis de la tarda.