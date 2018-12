Messi apedaça tots els forats possibles

No semblava que el partit del Ciutat de València acabés com va acabar a la mitja hora de joc. El Barça, perdut en la manera de fer rutllar un sistema nou, no feia perill davant de la porteria de l'únic equip que el va guanyar a la lliga la temporada passada. Però va aparèixer Messi i tot va canviar. L'argentí va fer una assistència màgica i un gol abans del descans i es va fer de dia. Totes les variants tàctiques van saltar pels aires i el Llevant es va enfonsar. El Barça, conduït pel seu líder, manté el primer lloc amenaçat per l'Atlètic i el Sevilla i demostra recursos i saber patir de cara al futur.

Perquè la sola baixa de Semedo, amb molèsties abans del partit, a més de la ja sabuda de Sergi Roberto va provocar una variació en tot el dibuix del Barça. Per primer cop, Valverde va apostar per actuar amb tres centrals. El fet que dos d'ells siguin esquerrans dificultava que un pogués ser lateral i la posició va anar a parar a Dembélé. El francès se la va prendre amb una gran professionalitat, però situar-lo en un lloc tan delicat va ser una temeritat. Es va buidar corrent per la banda amunt i avall i fins i tot va tenir força per buscar conduccions individuals en atac, però defensivament va fluixejar molt. Toño, el lateral esquerre del Llevant, se'l va cruspir sovint i segurament hauria estat millor sacrificar Vermaelen i tornar a un dibuix més reconegut. De tota manera, si tens Messi a l'equip es tapen moltes misèries.

Perquè el Llevant va ser millor a la primera part i no va merèixer marxar al descans amb 0-2. Ter Stegen va tenir problemes al minut 4 per aturar el primer xut de Boateng i, tot i que Vermalen, a pilota parada, i Messi, amb un xut de lluny, van avisar, el descontrol era generalitzat.

El mateix Boateng va estar a punt d'arribar a una centrada de Toño i, després d'una falta massa fluixa de Messi, el jugador ghanès va tenir la millor oportunitat de la primera part. Va infiltrar-se entre els centrals, va rebre una pilota de Bardhi, es va regirar i el seu potent xut va picar al travesser, amb Ter Stegen batut.



Solucions per a tot

Però dos minuts més tard tot va canviar. Rakitic va jugar-se la cama en recuperar una pilota a la frontal de l'àrea. Aquesta va anar a Messi, que tot sol es va endur tres defenses del Llevant cap a la banda esquerra de l'àrea i, quan els va tenir ben distrets, va descar-regar cap a Suárez, que, tot sol, va rematar de volea i va superar Oier.

Sense fer res, el Barça ja gua-nyava. El Llevant ho va intentar tot seguit amb una penetració de Morales que va salvar Piqué. Abans del descans, però, el conjunt granota va rebre la segona punyalada. Aquest cop va ser Busquets qui va robar una passada a Rochina i, gairebé sense pensar-hi, va enviar una gran passada en profunditat a Messi, que va vèncer per velocitat Postigo i va superar Oier amb un xut amb la dreta, la mateixa que Pelé diu que no sap utilitzar.

El Llevant va agrair arribar al descans per tal de mirar de tornar a entrar al partit, però aquest no li va donar treva i als dos minuts de la represa va rebre un cop que ara sí que seria definitiu. Suárez recupera una pilota al mig del camp i comença l'acció de tota la vida. L'uruguaià veu la pujada d'un fins aleshores tímid Jordi Alba i aquest serveix la passada de la mort perquè Messi no perdoni. I en aquest punt es va acabar tot.



Més variants tàctiques

Perquè és cert que Toño va posar a prova Ter Stegen i Piqué va evitar un xut de Campaña, però el Barça estava més ben situat i el Llevant atacava amb menys força. Suárez va acabar malament dues accions, una que va parar Oier i una altra en què no va passar bé a Arthur, però a la tercera no va fallar. El davanter va fer un túnel a Cabaco i una centrada amb l'exterior cap a Vidal, que ahir es va tornar a buidar i cada cop sembla més estabilitzat. El xilè va passar enrere i Messi, amb tot a favor, va completar el hat trick.

Abans, Valverde va decidir no jugar-se-la més amb Vermaelen i va fer entrar Arthur, amb la qual cosa Rakitic va jugar quaranta minuts de central. Com tot el que intenta, ho va fer bé.

El domini del Barça ja era total. El tècnic també va donar uns minuts a Coutinho i el brasiler ho va intentar un parell de vegades. També va poder fer el cinquè Suárez, tot sol davant d'Oier, abans que a Cabaco se li pelés un cable i fes una entrada fora de temps a Dembélé que li va suposar la vermella directa.

Tot i la inferioritat, i dues arribades del suplent Prcic, al Barça encara li quedava el cinquè per fer, i el va anotar Piqué en una de les seves habituals excursions des de la defensa. El central va rematar amb categoria després de combinar amb Arthur, Coutinho i rebre l'assistència de Messi, que, d'aquesta manera, intervenia en els cinc gols d'un altre recital.