Ondrej Balvin enterra les aspiracions del Joventut a la pista de l'Herbalife

La Penya no va poder sumar la setena victòria i queda a un triomf del tall per entrar a la Copa del Rei, ara en el novè lloc. La magnífica actuació que va tenir el pivot txec Ondrej Balvin (amb 16 punts) va ser un factor fonamental per al conjunt canari entrenat per Víctor García des que va ser destituït Maldonado. El Joventut va estar frec a frec fins a la mitja part amb els canaris (38-37) i, quan començava el segon quart, es va arribar a situar 6 punts al davant al marcador.

El tercer quart va encetar-lo el Gran Canària amb els triples que li havien mancat abans. Eriksson i Rabaseda van posar el 44-37. No es va deixar anar el Joventut però l'Herbalife vencia per 61-53 quan va acabar el període. Un 7-0 dels locals, firmat entre Strawbewrry i Balvin, sí que va fer molt mal als de Carles Duran, en començar ja el darrer quart, tot i un intent final de reacció (72-66) no consolidat.