L'Organyà va empatar sense gols en la seva sortida al camp del Cervera. El conjunt entrenat per Josep Maria Espot va gaudir de múltipes oportuntiats per inaugurar el marcador, però la falta d'encert davant la porteria defensada pel local Bové va fer que el marcador no reflectís cap gol. L'equip de casa també va tenir ocasions per desfer l'empat però va topar amb una defensa visitant sòlida.