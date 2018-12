Peñarroya: «És un orgull poder dirigir aquest equip, la victòria ha estat coral»

Joan Peñarroya estava molt content per la victòria i per com s'havia assolit: «Aquest setè triomf és important i l'hem pogut sumar entre tots. Jo m'he sentit orgullós dels jugadors, poder dirigir-los és un honor. I de la química grada-equip que hi ha, que en un moment de dificultat ens ha permès tirar endavant. Hem sigut valents, sabíem que podíem patir físicament amb el rival, però tot i així volíem portar la iniciativa del joc i ho hem fet des del principi, amb el nostre ritme. Hem buscat solucions amb Pere Tomàs de quatre i buscant situacions d'atac que crèiem que els podien fer mal. Ha estat una victòria coral, en què tothom ha sumat molt per la causa. Tot i les baixes que tenim, que ens dificulten sobretot el dia a dia, hem de fer com en aquest partit, ser valents».

Sobre l'actuació de Tomàs com a quatre, va explicar que «és per estar-ne content, és una posició que no és gens habitual per a ell i ha fet un gran partit, com també molts dels seus companys; no és un dia per personalitzar». Pel que fa a Lundberg, «juga de base amb nosaltres i està prou capacitat per fer-ho». En referència al transcurs del matx, Peñarroya es va doldre que al final del segon quart «se'ns escpassin algunes accions clares sota cistella que podien obrir més la diferència. Però avui sí que teníem clar que havíem de dur sempre la iniciativa defensiva i intentar plantar cara en el rebot, tot i que no hem guanyat en aquest camp (32 a 41), mentre que quan hem tingut més rebots a favor hem tingut ritme, i els ha fet molt mal. Quan hem tingut solidesa sí que hem tingut els millors moments; quan en tenim, competim».

Peñarroya destacava que «avui ens hem imposat a un equip que venia amb molt bona dinàmica. Tenim un grup de jugadors en el qual hi ha molt bona química. En el moment que tenim dificultats aconseguim que la gent s'hi posi més, s'uneixi més. Fins i tot hi ha un plus, els jugadors donen més que si hi fossin tots. Però és cert que això és puntual perquè si s'allarga el període de baixes ho pagarem. Sobretot en el dia a dia, per entrenar i treballar. Avui tot ens ha sortit bé, i l'entrenador és fantàstic. Però hem de saber qui som sense perdre ambició». Dels crits que corejaven el seu nom, el tècnic es va mostrar agraït: «No els sentia des que jugava, i fa una mica de temps. No, al final, de pèl, ja no en tenia tampoc!».

Sobre la continuïtat o no d'un Dragovic que ahir acabava el contracte temporal, Peñarroya va reconèixer que «hi estem parlant, però que si dimarts no continua hem de tirar endavant amb el que tenim. El mercat és el que és i nosaltres tenim limitacions. Lukovic té un despreniment d'un lligament a la mà dreta. Ell és esquerrà, però no podia jugar avui».

Amb un 7-5 a la classificació, sobre les possibiltats d'entrar a la Copa, va tibar d'ironia: «Al final de la primera volta tenim 3 partits a fora i els 2 de casa seran amb el Baskonia i el Madrid, és fàcil...».

Porfi Fisac, l'entrenador visitant, admetia que «el Baxi s'ha posat en marxa amb més ritme i, tenint en compte les baixes que tenia, han buscat el tir i els ha sortit bé».