La primera jugadora transsexual catalana debuta a la Mion entre l'acceptació general

Un graó més en la cerca de la normalitat i la felicitat per a Valentina Berr. Un gran pas per reivindicar i afermar l'acceptació de la diferència. Ahir, a Manresa, va debutar en competició oficial, amb el Terrassa B, la primera jugadora transsexual del futbol català que ha fet pública la seva condició, en el partit que va enfrontar les egarenques amb la Pirinaica (1 a 9).

Les jugadores d'ambdós equips i les dues aficions van palesar la seva maduresa i van jugar i viure el partit amb tota normalitat, amb l'única anomalia de la presència de grans mitjans de comunicació d'àmbit estatal. Valentina Berr va declinar fer declaracions.

Tot i el «nerviosisme» que va tenallar el seu joc, segons va revelar el tècnic vallesà, Aitor Salvador, Berr va tenir la valentia de figurar a l'equip inicial del Terrassa B. Va actuar com a central esquerrana durant quasi tota la primera meitat, quan va ser reubicada com a extrem per la banda dreta. No va lluir en aquesta posició, però va transformar el penal comès per la portera local Nerea a la migcampista vallesana Paula (1 a 5). A la represa va mostrar habilitats per actuar com a carrilera esquerrana. Va ser substituïda al minut 75.