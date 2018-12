El Sallent surt golejat davant del Sabadell B en una fluixa segona meitat

El Sallent va patir una dolorosa derrota enfront d'un Sabadell B que va aconseguir inaugurar el marcador just abans d'arribar al descans i des del punt de penal. El conjunt visitant, entrenat per Jesus Pelfort, va quedar tocat després d'encaixar el primer gol i no va ser capaç de reaccionar a la represa. Els sabadellencs van ampliar les distàncies a mitjan segona meitat i, a falta de catorze minuts per al final, van aconseguir sentenciar amb el tercer gol. Els sallentins que no van tenir la millor matinal i van acabar encaixant el definitiu 4-0 en un partit per oblidar. La setmana vinent, el Sallent tancarà l'any visitant el complicat camp del Vic Riuprimer, que ocupa la tercera posició.