Sorteig de la Champions: el Barça s'enfrontarà al Lió

El FC Barcelona s'enfrontarà a l'Olympique de Lió en els vuitens de final de la Champions League. L'anada es jugarà el dimarts 19 de febrer a França i la tornada al Camp Nou serà el dimecres 13 de març. Els dos partits a les 21 h de la nit.



El Reial Madrid s'haurà de veure les cares amb l'Ajax i l'Atlètic de Madrid, que ha estat el menys afortunat, jugarà contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. La final de la Champions 2018-2019 es jugarà a Madrid, concretament a l'estadi Wanda Metropolitano.



El City de Guardiola ha tingut sort i jugarà amb el rival més feble del sorteig, el Schalke 04. L'eliminatòria més atractiva dels vuitens serà la que enforntarà el Liverpool amb el Bayern de Munich.



Aquests són tots els emparellaments dels vuitens de final de la Champions:





