La suma d'esforços i l'entorn del parc de l'Agulla revitalitzen la Cursa per la Vida

Sumar, sovint multiplica. Ahir, el treball conjunt realitzat els últims mesos pel Club Atlètic Manresa, pels gestors de les Piscines Municipals i per la institució Parc de la Sèquia per organitzar una única cursa, solidària amb La Marató de TV3, va fructificar en un èxit de participació i en una recaptació d'uns 3.500 euros.

Les 115 inscripcions tramitades durant la matinal d'ahir i les 267 formalitzades prèviament van totalitzar la xifra de 382 participants, deu més que els aplegats per les dues curses que, excepcionalment i malaurada, van coincidir ara fa un any: la tradicional Cursa per la Vida del CA Manresa i la novedosa prova ideada per les altres dues entitats.

La unió d'esforços dels tres actors va propiciar que la quinzena edició de la Cursa de la Vida substituís els habituals carrers del rovell de l'ou de la ciutat per l'entorn natural del Parc de l'Agulla, una proposta que va complaure els corredors i caminants, que valoraven la bellesa natural i paisatgística del nou recorregut.

La sortida es va efectuar a les onze en punt, tal com estava previst. Famílies, grups d'amics intergeneracionals, nens, persones amb discapacitats... tots van voler fer la seva aportació en la lluita contra el càncer. Els que van optar per córrer van retornar a l'Agulla vint minuts i escaig després, mentre que els últims caminants van requerir fins a una hora i mitja per passejar pel traçat. Finalment, 367 inscrits van completar el circuit de quasi 6,1 km, abans de degustar els entrepans deferència de Sibar.