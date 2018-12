El Vilatorrada bat el Sedis amb massa patiment final

El Vilatorrada va aconseguir una nova victòria a la seva pista, aquesta vegada en la visita del Sedis Hidrology-Piros Seguretat, al qual es va imposar per un resultat final de 71-66, en un matx entre dos equips de casa nostra.

Els jugadors dirigits per Josep Morera van ser capaços de gua-nyar un partit que no va començar gaire bé per als seus interessos, ja que els jugadors urgellencs van dominar el primer període (15-18) i bona part del segon gràcies a la seva superioritat en el joc interior, que els va permetre obtenir una màxima diferència de deu punts quan faltaven quatre minuts per al descans. En aquests, els bagencs van anotar un parcial de 17-4 per tal d'arribar a la mitja part del duel amb tres punts d'avantatge (38-35).

La segona meitat va ser plena d'alts i baixos per part d'uns locals que, després d'un tercer quart en què van dominar amb diferències curtes, van aconseguir setze punts de diferència a mitjan darrer període (66-50). Els jugadors de la Seu d'Urgell, però, no es van rendir en cap moment i van anar retallant la diferència fins posar-se a només tres punts en l'últim minut. Tot i això, els bagencs es van mantenir sòlids i es van endur una nova victòria. El dissabte que ve, 22 de desembre, a partir de les sis de la tarda, el Vilatorrada es desplaçarà a la complicada pista del Collblanc-Torrassa, partit que va ser ajornat en la sisena jornada.