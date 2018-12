El Barça debutarà a Lió en uns vuitens de final on esquiva els anglesos

Ni revenja amb la Roma ni un duel d'alta volada amb clubs històrics de la Premier com el Liverpool de Klop o el Manchester United del sempre motivador José Mourinho. El Barça va trobar al bombo europeu un Olympique de Lió que intenta ser una alternativa als diners del PSG, el gran dominador a França.

El líder de l'equip és Nabil Fekir, que no podrà jugar el partit d'anada per sanció, i que és l'únic campió del món de l'estiu passat. Al seu costat hi ha l'holandès Memphis Depay i

Houssem Aouar, màxims anotadors de l'equip. L'Olympique ha pogut construir un equip sòlid que ara ja comença a donar els seus fruits.

Després d'un inici irregular, en la lliga francesa acumula una derrota en els últims dotze partirs i s'ha situat en tercer lloc, tot i ser conscient que només pot aspirar al subcampionat. A Europa, on va superar un grup que era relativament assequible, amb el Manchester City, el Xàktar Donetsk ucraïnès i el Hoffenheim alemany, va demostrar que sí que pot elevar el seu nivell per lluitar amb els equips que tenen, teòricament, un nivell superior.



Davant el City de Guardiola va ser capaç de guanyar a l'Etihad, tot un avís per al Barça. Ernesto Valverde hi feia una menció especial ahir en saber que els lionesos serien els seus adversaris: «li va discutir el primer lloc del grup al City. Pel poc que hem pogut veure, l'Olympique té un gran contraatac. Quan té espais, em fa la sensació que és un equip perillós, rapidíssim, perquè es desplega molt bé. Crec que aquí hem de tenir una mica de cura. Nosaltres no estem en condicions de refiar-nos i pensar que és un rival fàcil. Tenim mes i mig o dos mesos per centrar-nos més a la Lliga i anar afinant-nos una mica més de cara al febrer».

Vermaelen, un mes lesionat

El central belga Thomas Vermaelen estarà aproximadament un mes de baixa per un trencament al soli de la cama dreta, segons van informar els serveis mèdics del club. El jugador es va lesionar en el partit contra el Llevant al Ciutat de València que es va resoldre amb un 0-5 a favor dels blaugrana. Vermaelen va marxar del camp al minut 52 i el va rellevar Arthur Melo.

Feia onze dies que Vermaelen va reaparèixer en partit de la Copa del Rei contra la Cultural Leonesa al Camp Nou, després de superar un enèssim contratemps físic.

Amb Samuel Umtiti recuperant-se a Qatar dels problemes de cartílag del genoll esquerre i la baixa de Vermaelen, Valverde només podrà comptar en el proper partit amb el Celta i a l'inici del 2019 amb un parell de jugadors del de primer equip a l'eix de la defensa, Piqué i Lenglet. No és, per tant, descartable un fitxatge.