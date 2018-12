El Barça guanya per sisena vegada la Copa Intercontinental

El FC Barcelona Lassa va vèncer, per sisena vegada en la història, la final de la Copa Intercontinental d'hoquei patins. Aquesta vegada va ser a la localitat argentina de San Juan i en derrotar per 5-4 el Porto en un matx en què va caldre arribar fins a la pròrroga. Encara que van ser els blaugrana els que van marcar en primera instància, gràcies a un gol de Sergi Panadero, de penal, l'equip portuguès va arribar al descans amb 1-2 amb gols de Reinaldo i Alves. Van ser Álvarez, del Barça, i Alves els goeljadors de la segona part que va acabar amb 4-4. Va ser finalment Pablo Álvarez, fill de San Juan, qui va fer el gol decisiu per al Barça.