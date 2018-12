Bernat Jaume tanca la temporada amb una derrota al London Open

Londres era la darrera estació de Bernat Jaume abans de tancar la seva temporada. El London Open no va ser gens lluït per a l'igualadí, que va caure en un partit que tenia a l'abast i que se li va escapar al darrer sospir (3-2). El rival, l'anglès Patrick Rooney, 103è del món, sense fer res especial, només lluitant per cada punt, va saber gestionar les seves oportunitats. Fins i tot en el cinquè set, molt igualat en tot moment, Jaume va tenir un 9 a 7 a favor però no va saber tancar el partit. El que sí que va saber fer l'anglès en la quarta pilota de partit.

Per la seva banda, Joel Jaume va caure per 3 a 2 als internacionals d'Itàlia davant el brasiler Vini Rodriguez, 188è en el rànquing mundial. Joel Jaume es va desplaçar a Riccione (Bolonya), on va tenir una prova puntuable per al rànquing PSA. L'igualadí va entrar a última hora per una baixa. El partit va començar bé per a Joel Jaume, amb un avantatge de 2-0, però el campió de Brasil va recór-rer a la seva dilatada experiència per tancar el partit 3-2 a favor seu. Jaume és al número 433 del rànquing mundial amb només cinc tornejos puntuats.