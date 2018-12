Cristiano i l'Atlètic topen en un dels duels estrella

La Juventus de Cristiano Ronaldo, una de les formacions favorites per guanyar la Champions 18-19, o bé l'Atlètic de Madrid, que és amfitrió de la gran final del torneig en el seu flament Wanda Metropolitano. Un dels dos es quedarà pel camí i no podrà accedir als quarts de final de la màxima competició continental. Cristiano tornarà a Madrid, però, de moment, no per enfrontar-se al seu exequip, sinó al gran rival ciutadà, al qual ha marcat més de 20 gols i li va guanyar dues finals europees.

Enrique Cerezo, el president del club matalasser, ha afirmat després de conèixer el resultat del sorteig que «a mi tant m'era qui ens pogués tocar. Ja hem guanyat altres cops la Juventus i el nostre somni és la final del dia 1 de juny, això és un estímul que ens ajudarà».

La Juventus d'Allegri vol canviar el signe de la història, que diu que, en els darrers anys, els clubs espa-nyols han estat els que li han impedit ser el campió de la Champions. Els dos moments més dolorosos van ser les derrotes en les finals del 2015 i del 2016, que va cedir amb el Barça i el Reial Madrid, respectivament.

Les reaccions per part de la Juve van arribar a través de Twitter. Va ser significatiu el missatge per part del seu tècnic, Massimiliano Allegri: «Qui té ambició, no té por». També hi va dir la seva Sami Khedira, que va viure múltiples duels amb l'Atlètic quan era jugador del Reial Madrid. Segons el jugador alemany, «contra ells sempre tenim partits durs, serà un autèntic desafiament, però podem fer-ho. Estic ansiós per poder jugar l'eliminatòria!»

En la fase de grups a la Lliga de Campions 2014-15, l'Atlètic va vèncer per 1-0 al Vicente Calderón i, en el partit a Torí, va empatar (0-0). Els de Simeone no han superat mai Cristiano Ronaldo a Europa.